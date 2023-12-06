В Югре подводят спортивные итоги года

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета, на котором было обсуждено выполнение календарного плана спортивных мероприятий 2023 года и разработка планов на следующий год. В текущем году Югра стала местом проведения 18 всероссийских и пяти международных спортивных стартов.

«Впервые в Югре состоялся матч Всероссийской хоккейной лиги – Кубка Шелкового пути «Русская классика». Команда «Югра» одержала победу над тульским «АКМ». Впервые за всю историю турнира принимающая сторона выиграла в основное время матча. Для нас это еще один шаг в популяризации и развитии хоккея», – напомнила глава Югры. Этот успех был особенно отмечен президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

В рамках заседания также были отмечены уникальные события, такие как Международный инклюзивный турнир по жиму лежа «Кубок чемпионов», в котором участвовали пауэрлифтеры-паралимпийцы. «Мероприятия, которые проводились в Югре по линии Паралимпийского комитета, прошли блестяще, замечаний никаких нет. Важно, что Югра является одним из ведущих регионов по работе с участниками специальной военной операции, получившими тяжелые травмы», – подчеркнул участвовавший в разговоре по видеосвязи президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Директор департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух сообщила, что в регионе в 2023 году проведено более 370 спортивных мероприятий различного уровня, с участием более 75 000 человек.

На 2024 год в Югре запланированы Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» по лыжным гонкам, биатлону и следж-хоккею, которые пройдут с 18 по 28 марта. Губернатор подчеркнула необходимость поддержания высокого уровня организации мероприятий и соответствия мировым стандартам.