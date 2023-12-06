Молодые югорчане активно включаются в социальные проекты

В Ханты-Мансийске прошло заседание координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых». Его провела губернатор Наталья Комарова. Она подчеркнула важность согласованной работы органов власти, общественных организаций и активных граждан в свете предстоящего Года семьи в России и Года народного сплочения в автономном округе.

«Это усиливающие друг друга решения. Главный центр, где вырабатывается сплочение, – это семья. Совместная работа органов власти, гражданского общества, инициативных югорчан с «Движением первых» позволит раскрыть главные темы года», – приводит слова Натальи Комаровой департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей округа.

Заместитель руководителя департамента регионального взаимодействия «Движения первых» Валерий Савельев отметил активное развитие движения в Югре, где уже создано 355 первичных и 22 местных отделения. Он также сообщил о серьезном включении молодежи региона во всероссийские проекты и форумы.

Среди отмеченных на совете молодых югорчан – финалист проекта «Медиапритяжение» Вячеслав Шаров, победитель конкурса форума «Мы вместе» Владимир Овсепян, активистка Дарья Андрюшенкова и участница «Университетских смен» Вероника Маврина.

Было отмечено, что в 2023 году успешно прошел грантовый конкурс «Движения первых», в рамках которого 11 проектов югорчан получили поддержку на общую сумму более 7,5 миллионов рублей. Одним из победителей стал проект из Лангепаса «Мы этой памяти верны», направленный на участие поисковиков в экспедициях по местам Сталинградской битвы.

В заключение был утвержден план мероприятий «Движения первых» на 2024 год, ориентированный на дальнейшее вовлечение молодежи в активную общественную и культурную деятельность.