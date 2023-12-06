В Югре вновь выросли доходы бюджета за уходящий 2023 год

На заседании правительства Югры, проведенном губернатором Натальей Комаровой, было одобрено внесение изменений в бюджет автономного округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Директор департамента финансов и заместитель губернатора Югры Вера Дюдина рассказала, что доходы бюджета увеличены на 27,8 миллиарда рублей в 2023 году.

«Увеличение осуществлено по всем группам доходов. Уточненный план по доходам бюджета в 2023 году составит 391,5 миллиарда рублей, в 2024-м — 292,5 миллиарда рублей, в 2025 году — 295,7 миллиарда рублей», – подчеркнула Вера Дюдина.

Расходы бюджета также скорректированы в большую сторону: на 13 миллиардов рублей в 2023 году и на 304,7 миллиона рублей в 2024 и 2025 годах. В частности, значительно возрастут расходы на строительство и ремонт дорог, с акцентом на муниципальные дороги. Это решение было принято в ответ на запросы жителей и общественности. Кроме того, муниципальные образования получат субсидии на реализацию жилищной политики.

«Упомяну государственную программу «Современная транспортная система». На 2023 год на ее мероприятия направлены дополнительно три миллиарда рублей. Мероприятия связаны с модернизацией общественного транспорта», – приводит слова Натальи Комаровой департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона.

Наталья Комарова поручила оперативно внести соответствующие изменения в государственные программы и передать документы на рассмотрение в думу автономного округа.