В Югре прошел открытый урок о мировом океане

В школе № 9 Ханты-Мансийска при участии губернатора Югры Натальи Комаровой состоялся дистанционный урок «Экология мирового океана». В телемосте приняли участие школьники из Югры, ЛНР и Томской области. В частности, к мероприятию присоединился и губернатор Томской области Владимир Мазур. Само по себе занятие входит в проект проекта «Уроки из океана» Томского отделения Русского географического общества.

Разговор был посвящен тому, почему океан так важен для людей, и как человек может помочь сохранить экосистему Земли. В рамках разговора учащиеся познакомились с русскими и иностранными путешественниками – например, участниками «Зеленой экспедиции» (Ханты-Мансийск – Арктика – Санкт-Петербург, 5,5 тысячи км) Ильдаром Мухарашевым и Тарасом Господинко, а также испанским путешественником Альваро де Маричаларом, путешествующим по миру на аквабайке «По пути Магеллана».

«Приглашаю всех участников «Урока из океана» принять участие в 21-й международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая пройдет в Ханты-Мансийске и других муниципалитетов с 22 апреля по 28 сентября 2024 года. Мы ждем вас, приезжайте к нам», – обратилась к аудитории Наталья Комарова.

В конце урока школьники приняли участие в викторине и задали вопросы участникам экспедиций. Школа № 9 Ханты-Мансийска была признана победителем за активное участие в проекте и получит книгу о мировом океане от Русского географического общества.