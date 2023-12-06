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​В Нефтеюганске готова к запуску долгожданная фильтровальная станция для воды

В Югре открыты новые объекты здравоохранения и водоснабжения

​В Нефтеюганске готова к запуску долгожданная фильтровальная станция для воды
Фото pixabay.com

Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание координационного совета по строительству, влияющему на показатели нацпроектов. На этот раз было несколько хороших новостей.

«28 ноября выдано разрешение на ввод в эксплуатацию в Нижневартовске центральной окружной больницы на 1 100 коек блока Е», – рассказал директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры Матвей Каров. Этот комплекс помещений предназначен для приготовления, доставки и раздачи пищи пациентам и персоналу, а также там располагается прачечная на 1,3 тонны сухого белья в смену. Глава Нижневартовска и представители общественных организаций высоко оценили качество работ и соответствие объекта запросам населения.

В Сургутском районе открылась новая врачебная амбулатория в сельском поселении Локосово, благодарность за которую выразила общественник Дилара Жукова.

В рамках проекта «Чистая вода» в Нефтеюганске получено разрешение на ввод в эксплуатацию фильтровальной станции, обеспечивающая население качественной питьевой водой. Также начала работу новая канализационная насосная станция в Сургуте и водозаборное очистное сооружение в Федоровском.

Наталья Комарова подчеркнула, что все объекты построены в соответствии с поставленными требованиями и являются важными для улучшения качества жизни жителей региона.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 35, комментариев: 0
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