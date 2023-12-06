Губернатор Югры открыла акцию «Елка желаний» в регионе

Губернатор Югры Наталья Комарова дала старт всероссийской акции «Елка желаний», организованной в рамках проекта «Мечтай со мной». На церемонии открытия глава региона сняла с новогодней елки первые шесть шаров с желаниями детей.

Среди первых исполняемых желаний – мечта Ангелины Кубышко из Ханты-Мансийска о маленькой собаке и годовой абонемент в аквапарк для Елизаветы Котовой и ее семьи. Также воплотится в жизнь мечта Евгения Касимова из Пыть-Яха о посещении съемочной площадки. «Я очень рада, что этот шар мне сегодня достался, потому что с 28 января в Югре стартует съемочный этап чемпионата «АртМастерс-Регионы». Организую Евгению возможность побывать на съемочной площадке», – отметила губернатор Югры.

Другое желание, принесенное с елки, принадлежит Анне Багиной из Нижневартовска, мечтавшей попробовать «космическую» еду. Наталья Комарова отметила, что в его исполнении помогут первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и первый космонавт из Югры Сергей Рыжиков. Также губернатор поддержала мечту Никиты Трущенкова из Макеевки о гитаре, а Давиду Миралиеву из Сургута, сыну участника специальной военной операции и будущему программисту, будет предоставлено оборудование для создания видеороликов.

В итоге Наталья Комарова призвала жителей Югры принять участие в акции и подарить радость тем, кто в этом нуждается, выбрав своего мечтателя на официальном сайте елкажеланий.рф.