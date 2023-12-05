Конкурс на новогоднее оформление дворов пройдет в Сургутском районе

В Сургутском районе с 8 декабря 2023 года стартует традиционный конкурс на новогоднее оформление двора «Новогодняя сказка в Сургутском районе». Заявки принимаются до 6 января 2024 года включительно, а итоги конкурса подведут 1 февраля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«За лучшее новогоднее оформление придомовых территорий многоквартирных жилых домов победитель получит сертификат за 1 место - 12 000 рублей, за 2 место – 10 000 рублей, за 3 место – 8 000 рублей», - сказано в сообщении.

Подарки также предусмотрены в номинации «Лучшее новогоднее оформление территорий жилой застройки частного сектора». Победитель, занявший 1 место, получит новогоднюю светодиодную фигуру для улицы. За 2 и 3 места подарят уличную гирлянду.

Заявки принимаются на почту peshkovalv@admsr.ru с обязательной пометкой «Новогодняя сказка в Сургутском районе». Подробности здесь.