В Югре за год снизилось количество больных наркоманией

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание антинаркотической комиссии автономного округа, на котором были оценены результаты исполнения государственных и муниципальных программ в борьбе с наркоманией.

В ходе заседания глава региона сообщила об уменьшении распространенности наркомании в Югре: за десять месяцев 2023 года показатель снизился с 98,5 до 95,5 случаев на 100 тысяч населения. Особенно важным является отсутствие на медицинском учете несовершеннолетних с диагнозом наркомании и снижение числа смертей от наркотических отравлений почти в два раза.

Тем не менее, губернатор выразила обеспокоенность по поводу увеличения тревожности населения в Урае, Сургуте, Мегионе и Нижневартовске относительно проблем наркомании – таковы результаты социологических исследований. В связи с этим Наталья Комарова поручила главам этих муниципалитетов активизировать информационную кампанию о мерах по профилактике наркомании и включить соответствующие мероприятия в муниципальные программы.

Также в ноябре 2023 года также прошла оценка деятельности антинаркотических комиссий в Югорске и Советском районе. По итогам заседания были определены планы на будущий год по усилению антинаркотической работы в регионе.