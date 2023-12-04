Губернатор Югры провела масштабное обращение к жителям

Конец ноября – время, когда традиционно происходит одно из важнейших регулярных политических событий, – отчет о работе правительства, инвестиционное послание и обращение губернатора Натальи Комаровой к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам думы Югры.

Надо сказать, что его подготовка была во многом публичной. В течение октября и ноября Наталья Комарова провела рабочие поездки во все 22 муниципалитета, где выслушала отчеты от местных глав, а также сама ответила на вопросы югорчан. Некоторые пожелания и наказы жителей округа напрямую вошли в обращение главы региона – и она не забывала указывать авторство. Также югорчане голосовали за лучшие проекты уходящего года и важные инициативы наступающего – каждый в своем муниципалитете. И все вместе выбирали главную тему 2024 года в Югре, которую Наталья Комарова обозначила в обращении.

Для начала – итоги уходящего года. Правительству Югры приходилось действовать в непростых условиях – масштабные санкции имели своей целью подорвать сырьевую базу России, которая во многом строится на добыче югорской нефти. Тем не менее, экономика выстояла и перестроилась. И дума Югры накануне приняла бюджет, который гарантирует как выполнение социальных обязательств, так и продолжение курса на развитие. «Наша главная задача – повышение качества жизни югорчан. Для этого в регионе реализуются 12 национальных проектов, направленных на достижение национальных целей, инициированных президентом Российской Федерации», – отметила Наталья Комарова.

Так, Югра занимает третье место в России по качеству здравоохранения, уступая только двум столицам. Высокотехнологическую медпомощь за год получили более 14 тысяч человек. Медицинские учреждения округа осваивают и развивают направление по трансплантации органов, причем не только почек, печени или роговицы глаза. В Ханты-Мансийской ОКБ 20 октября прошла операция по пересадке сердца Александру Киселеву. Это спасло югорчанину жизнь, сейчас он уже находится дома с семьей. Югра активно вкладывается в медицинскую инфраструктуру. В городах, селах и деревнях открываются поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты – все это нацпроект «Здравоохранение».

Для Югры безусловным приоритетом является выполнение социальных обязательств. Поддержку по разным направлениям получили около 450 тысяч югорчан, и в будущем этот показатель сохранится. В регионе действует 91 мера социальной помощи.

Самореализация молодежи и раскрытие талантов югорчан – одно из ключевых направлений работы правительства округа. В рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Культура» в Югре идет строительство образовательных учреждений, а также различные программы для одаренных молодых югорчан. Речь не только об учреждениях среднего образования, но и такие нацеленные в будущее проекты, как «Школа 21» в Сургуте, где бесплатно учат программированию, центр опережающей профессиональной подготовки в рамках проекта «Профессионалитет», школы креативных индустрий в Сургуте и Белоярском и многое другое.

Следующий пункт – вопросы жилья, ЖКХ и дорог. «По итогам 2023 года в автономном округе планируется ввести в эксплуатацию более 900 тысяч квадратных метров жилья – это почти 14 тысяч новых квартир. 1 041 семья получила субсидии, выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, 19 568 семьям выплачена компенсация части процентной ставки по ипотечным кредитам и займам, выданы 44 государственных жилищных сертификата. В период с 2019 года, с учетом текущего года, расселены 706,3 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Улучшили свои жилищные условия 16 095 семей», – отметила Наталья Комарова.

Для обеспечения югорчан чистой питьевой водой в округе строится коммунальная инфраструктура. Введение в эксплуатацию водоочистных сооружений в Федоровском улучшило условия 23 тысяч человек, а завершение реконструкции подобных объектов в Нефтеюганске и Приобье даст чистую воду еще 134 тысячам жителей.

Дороги для северного и крупного региона – жизненно важная вещь. Югра занимает второе место в России по качеству дорог – нормативам соответствуют 86,5 процента региональных трасс. В этом году округ субсидировал дорожное строительство и ремонты в муниципалитетах на 1,9 млрд рублей, в следующем году эта сумма составит 3,2 млрд рублей. «Об этом решении мы говорили на масштабном форуме Команды Югры в июле. Это запрос югорчан», – обратила внимание глава региона. Между тем продолжается и даже идет с опережением графика главная транспортная стройка округа – второй мост через Обь в районе Сургута. Он станет звеном, связывающим Арктику и Азию. Ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2025 года.

Югра вошла в тройку лидеров России по цифровой трансформации. Правительство округа стремится предоставлять государственные услуги без необходимости личного присутствия граждан. Сейчас по 16 услугам в Югре решения вообще принимаются автоматически. В итоге из 27 тысяч принятых таким образом решений без чиновника 23,3 тысячи оказались положительными.

Югра продолжает оставаться оплотом энергетической и экономической безопасности России. «Югорскими недропользователями за 10 месяцев этого года добыты 180,3 млн тонн нефти, 24,3 млрд кубических метров природного и попутного нефтяного газа, – сказала Наталья Комарова. – Отмечу эффективность налоговых расходов региона для нефтегазодобывающей отрасли. Действующие меры стимулирования позволили за прошедшие пять лет увеличить объём инвестиций в основной капитал добывающих организаций более, чем на 35 %, сохранить ежегодный уровень добычи нефти – порядка 220 млн тонн, эксплуатационного бурения – 17-18 млн метров. Доля региона в общем объеме эксплуатационного бурения в Российской Федерации – 65%».

Далее губернатор озвучила главные достижения каждого муниципалитета, выбранные самими жителями в ходе онлайн-голосования. В Сургуте таковой посчитали масштабную ремонтную кампанию на дорогах с ликвидацией колейности, выявленной на начало 2022 года. В Нижневартовске жители отметили открытие новой школы и сквера «Поколение», а также благоустройство Учительского бульвара. А в Ханты-Мансийске наибольший энтузиазм вызвало присвоение президентом звания «Город трудовой доблести» и четвертую подряд победу в рейтинге городской среды.

Для поддержания нынешнего уровня качества жизни и его улучшения требуются инвестиции. По этому направлению Югра также входит в топ российских регионов. За год в автономном округе стало на две тысячи малых и средних предприятий больше (с 59,3 до 61,3 тысячи субъектов МСП), их оборот вырос с 586 до 627 млрд рублей. В Югре работает 11 технопарков и индустриальных парков, создана особая экономическая зона «Нягань», а также первый в России инновационный научно-технологический центр «Юнити Парк» в Сургуте.

По этому направлению Наталья Комарова сформулировала несколько важных поручений, над которыми предстоит работать окружному правительству. В частности, речь о развитии беспилотных транспортных систем, для которых будет создан оператор инфраструктуры. С помощью БПЛА планируется доставлять грузы, мониторить пожары и ЧС, проводить съемку строительных работ и так далее.

Губернатор поручила донастроить механизмы поддержки бизнеса, особенно, с учетом скорого отнесения Белоярского и Березовского района к Арктической зоне, что откроет там новые экономические перспективы. Также Наталья Комарова анонсировала новую меру поддержки: «Бизнес получит возможность арендовать по минимальной ставке помещения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, которые требуют ремонта – «недвижимость за 1 рубль».

Для предпринимателей, реализующих товары в онлайне, будет открыта новая опция – «Кешбэк на маркетплейсы», предполагающий возмещение части затрат на оплату операций по продаже продукции в интернете. Стоит отметить и подписанное совсем недавно соглашение с «Вайлдберриз» на строительство логистического и складского комплекса в Сургутском районе за 6 млрд рублей с пятью тысячами новых рабочих мест.

Бизнес сможет рассчитывать на льготные займы от Фонда развития Югры, Фонда развития промышленности, фабрики инвестиций от ВЭБ.РФ, промышленной ипотеки, финансовых мер поддержки Российского экспортного центра. Для снижения административных барьеров внедрена ГИА «Югра Открытая» и программное обеспечение «Инвестбюджет». Благодаря этому инвестпроекты будут оцениваться по 200 показателям, что позволит ранжировать их по степени приоритетности.

«Реальным финансовым инструментом активизации инвестиционной деятельности в регионе станет инвестиционный фонд автономного округа. Инвестфонд как основа бюджета развития обеспечит гарантированное финансирование инвестиционных проектов, подтвердивших высокую эффективность через Инвестбюджет», – пояснила Наталья Комарова.

Третья часть главного выступления – обращение к гражданам и депутатам, в котором глава региона описывает планы на будущее. Наталья Комарова сразу отметила, что сложившаяся сейчас «дорожная карта» была подготовлена по итогам большой работы с югорчанами. Жители подтвердили интерес к формату, когда можно прийти на встречи с губернатором лично или посмотреть их в режиме онлайн. Трансляции 22 встреч Натальи Комаровой с жителями набрали 5,5 млн просмотров и 12,6 тысяч комментариев. Благодаря обратной связи и пожеланиям жителей округа были актуализированы 24 госпрограммы на следующий бюджетный цикл.

Например, по предложению Владимира Гулевича из Урая будет расширен перечень медицинских учреждений, включенных в программу «Персональные медицинские помощники». Ее суть заключается индивидуальном сопровождении пациентов из группы риска по сахарному диабету и артериальной гипертензии. Они носят на себе датчики, собирающие в прямом эфире показатели давления и глюкозы в крови, и в случае обострения сигнализируют об этом лечащему врачу, который должен принять меры. Сейчас в этот проект входят 1,3 тысячи югорчан.

Незадолго до обращения губернатора Югры президент объявил в России Год семьи. Политика поддержки семей с детьми – один из важных приоритетов работы правительства региона. «Основной фокус решений на 2024 год – благополучие семей, в том числе многодетных. Опыт работы у нас уже есть. В 2019 году мы работали по программе Года Семьи в Югре», – подчеркнула Наталья Комарова.

Масштабное решение в этом направлении – расширение югорского семейного капитала. Во-первых, его смогут получать жители округа, в семье которых родился второй ребенок и все последующие (ранее программа действовала на третьего ребенка и далее). Во-вторых, сумма югорского семейного капитала с 1 января вырастет со 150 до 177 тысяч рублей. А еще до марта 2024 года в Югре откроется два специализированных МФЦ для семей, где находящиеся в трудных жизненных ситуациях югорчане смогут получать услуги в режиме «одного окна».

Наталья Комарова анонсировала создание цифрового нефтегазового полигона. Это будет большой программный комплекс, который поможет просчитывать эффективность технологических решений при освоении новых месторождений, и выявлять наиболее подходящие. Это сделает проще и дешевле разработку трудноизвлекаемых запасов нефти – стратегических залежей, которые можно будет освоить при соответствующем технологическом подходе.

Округ движется к реализации поручения президента к 2030 году сортировать 100% отходов и снизить объемы складирования мусора в два раза. «В регионе с декабря 2022 года начал работу первый из пяти комплексных межмуниципальных полигонов в Нефтеюганском районе. По состоянию на 1 ноября 2023 на объекте отсортировано 990 тонн вторичных материальных ресурсов – пластик, стекло, бумага, металлы, которые передаются на переработку. Департамент промышленности в 2024 году на базе этого полигона приступит к созданию флагманского экотехнопарка, на котором будет организовано производство продукции из переработанных отходов», – отметила Наталья Комарова.

В конце обращения губернатор озвучила результаты масштабного волеизъявления югорчан по теме года. «Опираясь на результаты народного голосования, предлагаю объявить 2024 год в Югре Годом народного сплочения – сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего президента, сплочения югорчан в Команду Югры – Команду Развития нашего региона. Это ваше решение, уважаемые земляки, согласуется с решением президента Российской Федерации о Годе Семьи, так как именно семья, как фундамент гражданского общества держится на сплочении», – сказала глава региона.

Затем Наталья Комарова пригласила молодого югорчанина Марка Шагина, который во время встречи в Сургутском районе попросил передать подарок и поздравление с днем рождения Владимиру Путину. «Марк, Владимир Владимирович получил твой подарок. Передаю Марку фото президента с автографом, – обратилась к земляку глава Югры. – Марк, раз мы в одной команде, давай запустим с тобой эстафету рукопожатий. Пусть наша эстафета пройдет по всей территории нашей Югры, станет символом нашего сплочения, передадим наше теплое, сильное, уверенное, северное рукопожатие Команды Югры нашему президенту.

Завершая свое выступление еще раз хочу поблагодарить всех вас, уважаемые югорчане, за сделанное вами, за задуманное вами и воплощенное всеми нами в ту энергию, с которой мы вместе будем развивать наш край, нашу страну. Служу югорчанам. Служу России».