В ХМАО разыскивают пропавшего в сентябре жителя Ханты-Мансийска

В Югре разыскивают пропавшего в сентябре жителя Ханты-Мансийска Сергея Северинова. В последний раз мужчина выходил на связь в сентябре, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«В последний раз Северинов С.В. выходил на связь с родственниками 27.09.2023 и, находясь на речной переправе в районе с. Зенково около протоки Неулевой Ханты-Мансийского района, ушел в неизвестном направлении в сторону лесного массива», - сказано в сообщении.

На вид пропавшему 50-55 лет. Рост около 175 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза и светло-русые волосы.

Следователи просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея Северинова или обстоятельствах его исчезновения, связаться с дежурным следователем следственного управления по телефону: 8-950-502-74-52.