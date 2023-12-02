Мошенники маскируются под сотрудников Центробанка в популярных мессенджерах

Отделение Банка России по Тюменской области предупреждает жителей ХМАО о распространении новой мошеннической схемы, когда злоумышленники маскируются под сотрудников регулятора.

Мошенники создают аккаунты в популярных мессенджерах от лица руководителей Банка России или его территориальных учреждений. Страницы содержат реальные данные руководителей (фамилия, имя, отчество, фото – эти сведения берутся из Интернет) и выглядят максимально достоверно.

Используя фальшивые аккаунты сотрудников Банка России, злоумышленники отправляют сообщения руководителям различных компаний или государственных органов. В письмах мошенники просят помочь им, например, в задержании аферистов в банках, и предупреждают о скором звонке сотрудника полиции. Они рекомендуют следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого звонят потенциальной жертве (часто – через мессенджер) и настойчиво убеждают сообщить им банковские данные или добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета.

Описанную схему злоумышленники могут применять и в отношении обычных граждан. Например, за счет создания поддельных аккаунтов друзей человека в социальных сетях.

Заместитель начальника отдела безопасности регионального отделения регулятора Алексей Нохрин сообщил, что сотрудники Банка России не звонят гражданам и не используют популярные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов.

«Ни в коем случае не раскрывайте посторонним людям личные и банковские данные, под каким бы предлогом их ни пытались узнать, и не совершайте никакие финансовые операции по просьбе незнакомцев. При любых сомнениях относительно сохранности денег на банковском счете позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты», – добавил представитель Банка России.

О всех подобных случаях мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы.