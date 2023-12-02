СФР опубликовал график выплаты пенсий югорчанам в декабре

Отделение СФР по ХМАО доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в декабре 2023 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.

1 декабря 2023 года через банки поступит:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

5 декабря 2023 года — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 декабря — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям

5, 8, 18, 22 декабря 2023 года через кредитные организации гражданам придет пенсия.

Если выплаты поступают по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.

Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.