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В ХМАО медики скорой помощи тащили пациента, потерявшего сознание, на санях

В Радужном спасли пациента, который потерял сознание на замерзшей реке из-за инфаркта

В ХМАО медики скорой помощи тащили пациента, потерявшего сознание, на санях
Фото: admsr.ru

В Радужном медики скорой помощи тащили пациента на санях до машины. Мужчине стало плохо во время рыбалки на замерзшей реке – горожанин потерял сознание. Врачей вызвали очевидцы.

Как сообщили в депздраве округа, ситуация осложнялась тем, что машина скорой помощи не могла подъехать к месту происшествия из-за глубокого снега, а ждать приезда спасателей не было времени. Добираться пришлось вначале на внедорожнике, потом пешком, взяв сумку для оказания экстренной и неотложной помощи. После осмотра медики транспортировали пострадавшего до машины волоком на санях вдоль реки.

Благодаря слаженным действиям медицинских работников Радужниской скорой помощи и неравнодушным горожанам пациента удалось спасти. Его доставили в отделение реанимации городской больницы с диагнозом: острый инфаркт миокарда, а после перевели в окружную клиническую больницу Нижневартовска. К слову, это уже третий инфаркт у пожилого радужнинца.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 171, комментариев: 0
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