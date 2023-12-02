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В Югре и Тюменской области за неполный 2023 год выявили 17 черных кредиторов

Банк России рассказал, сколько черных кредиторов выявили в 2023 году

В Югре и Тюменской области за неполный 2023 год выявили 17 черных кредиторов
Фото: ru.freepik.com

За январь – сентябрь 2023 года на финансовом рынке Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Банк России выявил 17 организаций, которые работают нелегально. Большинство из них – так называемые черные кредиторы. За аналогичный период прошлого года в Тюменской области было выявлено семь таких компаний, в Югре – пять, на Ямале – одна. В этом году в арктическом автономном округе нелегалов не обнаружили.

В целом по стране с января по сентябрь было выявлено 1,3 тысячи черных кредиторов, что на 9% больше, чем годом ранее. Материалы обо всех выявленных нелегальных организациях переданы в правоохранительные органы.

Как правило, нелегальные кредиторы маскируют свою деятельность под ломбарды и комиссионные магазины. Однако в отличие от легальных участников рынка черные кредиторы не поднадзорны Банку России, не соблюдают законодательные требования и нарушают права потребителей. В таких организациях подменяют договоры займа договорами хранения и не страхуют заложенное имущество клиентов. Если ставки в настоящих ломбардах ограничивает закон, то проценты по займам в псевдоломбардах существенно выше. Кроме того, нет гарантии, что клиенту нелегала выплатят деньги при реализации вещи, в то время как по закону ломбарды обязаны вернуть разницу между суммой реализации невостребованного имущества и суммой обязательств потребителя.

Все ломбарды должны быть включены в реестр Банка России. Проверить, легально ли действует та или иная компания, можно в Справочнике финансовых организаций на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Также необходимо убедиться, что ее нет в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в котором на сегодня числится более 11 тыс. сомнительных фирм, выявленных в стране с 2020 года.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 82, комментариев: 0
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