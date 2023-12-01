Губернатор Югры обозначила приоритеты инвестиционной политики

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе ежегодного обращения к жителям и депутатам автономного округа обозначила главные направления инвестиционной политики региона на 2024 год. Она подчеркнула важность реализации инфраструктурных проектов с использованием внебюджетного финансирования и средств федерального бюджета.

Среди ключевых проектов – строительство моста через Обь и развитие инфраструктуры для беспилотных транспортных систем. «Будет создан оператор инфраструктуры беспилотных авиационных систем. Эти технологии внедрим во многие сферы жизнедеятельности региона», – сказала глава региона.

Губернатор также акцентировала внимание на донастройке механизмов поддержки бизнеса, учитывая присоединение некоторых районов к Арктической зоне РФ и необходимость технологического суверенитета. Планируется внедрение новых форм поддержки, включая «Недвижимость за 1 рубль», для аренды помещений, требующих ремонта.

Особое внимание уделено масштабному проекту строительства транспортно-логистического складского комплекса компании «Вайлдберриз» в Сургутском районе, который создаст пять тысяч рабочих мест, а также новой мере поддержки — «Кешбэк на маркетплейсы».

Наталья Комарова также рассказала о создании инвестиционного фонда Югры как ключевого финансового инструмента для активизации инвестиционной деятельности, обеспечивающего финансирование высокоэффективных проектов.