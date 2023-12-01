Югорчанка стала фигуранткой уголовного дела после повторного пьяного ДТП

Жительница Нефтеюганска стала фигуранткой уголовного дела после ДТП. По данным полиции, в момент совершения аварии 30-летняя женщина была нетрезвой. Ранее в этом же году она совершила аналогичное ДТП, сообщает пресс-служба городского ОМВД.

Авария произошла в жилой зоне 13 микрорайона. При движении задним ходом водитель Kia Sephia наехала на припаркованный автомобиль Kia Sorento, принадлежащий 41-летнему нефтеюганцу.

«При общении с сотрудниками полиции у автоледи были замечены явные признаки опьянения, после чего ей было предложено пройти освидетельствование. Однако женщина отказалась. В ходе дальнейших разбирательств инспекторы ДПС установили, что горожанка в феврале текущего года совершила аналогичное ДТП, при этом женщина также отказалась проходить медицинское освидетельствование», - отметили в пресс-службе полиции.

Суд назначил югорчанке штраф в размере 30 тыс. рублей , а также лишил прав на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до 2 лет лишения свободы. Автомобиль югорчанки изъяли и поместили на специализированную стоянку.