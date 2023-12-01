В Югре снизилась незаконная рубка леса на 20%

Объемы незаконной рубки в лесах ХМАО снизились на 20%. Это следует из данных Рослесинфорга – по отношению к прошлому году с 1,8 тысяч кубометров до 1,4 тысяч кубометров.

«Площадь дистанционного мониторинга лесов растет ежегодно. В этом году ХМАО территория контроля за лесами из космоса увеличилась почти на 77%. Под наблюдением находятся уже 18,5 миллионов гектаров», – уточнил директор Ханты-Мансийского филиала Рослесинфорга Павел Ивановский.

Отмечается, что дистанционный мониторинг использования лесов проводится с применением материалов дистанционного зондирования Земли (космоснимков), которые обрабатываются с помощью специализированного программного обеспечения и совмещаются с векторной информацией о лесничестве. Применяемые технологии позволяют обнаружить изменения в состоянии лесов, в том числе произошедшие в результате нарушения законодательства.