Торговый центр выставили на продажу в ХМАО за 76 млн рублей

В Сургутском районе ХМАО выставили на продажу двухэтажный торговый центр с парковкой. Собственник оценил объект в 76 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito, пишет Ura.ru.

«Здание находится внутри жилого квартала, поблизости ведется активная застройка жилья — трафик покупателей будет расти», — говорится в объявлении.

Уточняется, что в ТЦ уже работают магазины, которые арендуют помещения. Собственник строения обещает помочь новому владельцу с арендаторами. Также он готов к торгу и к консультациям по бизнес-вопросам.