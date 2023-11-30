Губернатор Югры объявила главную тему следующего года – народное сплочение

Наступающий 2024-й год в Югре получил свою главную тему – Год народного сплочения. Об этом губернатор Наталья Комарова объявила в ходе ежегодного отчета о работе правительства, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам окружного парламента и представителям общественности. «Опираясь на результаты народного голосования, предлагаю объявить 2024 год в Югре Годом народного сплочения – сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего президента, сплочения югорчан в одну Команду Югры – Команду Развития нашего региона», – подчеркнула глава региона.

Она также предложила по случаю объявления Года народного сплочения запустить эстафету по передаче теплых рукопожатий, первым в цепочке которой стал житель Сургутского района Марк Шагин. Ранее именно он во время одной из встреч с губернатором передал подарок президенту России в связи с его днем рождения. «Марк, раз мы в одной команде, давай запустим с тобой эстафету рукопожатий. Пусть наша эстафета пройдет по всей территории нашей Югры, станет символом нашего сплочения, передадим наше теплое, сильное, уверенное, северное рукопожатие Команды Югры нашему президенту», – отметила Наталья Комарова.

Выбор главной темы года для Югры проходил в два этапа. В октябре на портале «Открытый регион – Югра» был открыт сбор предложений, который длился до 19 ноября. Параллельно Наталья Комарова призывала югорчан участвовать в этой краудсорсинге на каждой встрече, что проводила в ходе большой серии рабочих поездок по 22 муниципалитетам. За полтора месяца жители региона накидали более двух тысяч вариантов тем, из которых экспертное сообщество выделило наиболее актуальные и популярные. Затем в течение десяти дней шло голосование за конкретные темы, и в итоге идея Года народного сплочения победила.