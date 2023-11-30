16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,8841   EUR  97,6503  

Новости

Больше новостей
Ведете ли вы домашний бюджет?
Комментировать
0
Сколько денег вы планируете выделить на празднование Нового года?
Комментировать
0
Украшать город к Новому году следует...
Комментировать
0
Реально ли заменить чиновников искусственным интеллектом?

Да, причем подавляющее большинство - уже сегодня 10.7%

Да, но это дело не сегодняшнего дня 6%

Нет, вопросами управления должен заниматься человек 15.1%

Не знаю 68.1%

Всего голосов: 298

Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре 2024-й объявлен Годом народного сплочения

Губернатор Югры объявила главную тему следующего года – народное сплочение

​В Югре 2024-й объявлен Годом народного сплочения
Фото admhmao.ru

Наступающий 2024-й год в Югре получил свою главную тему – Год народного сплочения. Об этом губернатор Наталья Комарова объявила в ходе ежегодного отчета о работе правительства, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам окружного парламента и представителям общественности. «Опираясь на результаты народного голосования, предлагаю объявить 2024 год в Югре Годом народного сплочения – сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего президента, сплочения югорчан в одну Команду Югры – Команду Развития нашего региона», – подчеркнула глава региона.

Она также предложила по случаю объявления Года народного сплочения запустить эстафету по передаче теплых рукопожатий, первым в цепочке которой стал житель Сургутского района Марк Шагин. Ранее именно он во время одной из встреч с губернатором передал подарок президенту России в связи с его днем рождения. «Марк, раз мы в одной команде, давай запустим с тобой эстафету рукопожатий. Пусть наша эстафета пройдет по всей территории нашей Югры, станет символом нашего сплочения, передадим наше теплое, сильное, уверенное, северное рукопожатие Команды Югры нашему президенту», – отметила Наталья Комарова.

Выбор главной темы года для Югры проходил в два этапа. В октябре на портале «Открытый регион – Югра» был открыт сбор предложений, который длился до 19 ноября. Параллельно Наталья Комарова призывала югорчан участвовать в этой краудсорсинге на каждой встрече, что проводила в ходе большой серии рабочих поездок по 22 муниципалитетам. За полтора месяца жители региона накидали более двух тысяч вариантов тем, из которых экспертное сообщество выделило наиболее актуальные и популярные. Затем в течение десяти дней шло голосование за конкретные темы, и в итоге идея Года народного сплочения победила.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:27, просмотров: 84, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре проходит юбилейный форум, посвященный финансовой грамотности 860
  2. Канализационно-насосная станция на территории НТЦ Сургута начала функционировать 710
  3. ​В ХМАО трактор в ходе уборки снега улетел в кювет 644
  4. Букве «ё» исполнилось 240 лет 620
  5. ​В Нижневартовске продолжают разбирать разрушенный взрывом газа дом 619
  6. В филиале Сургутская ГРЭС-2 реализуются проекты по техническому перевооружению энергоблоков ПГУ-400 МВт 610
  7. ​Бюджет Югры-2024 позволит исполнить все социальные обязательства и направить ресурсы на развитие 575
  8. ​Юнипрошка и «Безопасность в интернете» 575
  9. ​Югорчане начнут получать семейный капитал со второго ребенка 466
  10. На югорской трассе в ДТП на встречке погиб водитель Kia 296
  1. ​На День Югры в московском ВДНХ приехали молодые таланты из автономного округа. Рассказываем о них 2017
  2. ​Одноэтажный Сургут 1876
  3. ​Увидеть стратегию 1668
  4. ​Сургуту нужна такая стратегия до 2050 года, чтобы человек почитал ее и захотел остаться и растить тут детей и внуков 1450
  5. Два города ХМАО стали самыми популярными для покупки квартиры 1413
  6. ​На семь сургутян приходится один мигрант. А на самом деле больше 1411
  7. ​«Турпоток в Югру будет только расти. Людей привлекает загадочность нашего края и гостеприимство югорчан» 1401
  8. ​В ХМАО сильно подорожали куриные яйца 1377
  9. Глава Югры считает возможным замену части чиновников на нейросеть 1360
  10. Депутат Госдумы назвал рождение двух детей для россиян билетом в нищету 1336
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 32822
  2. Нечеловеколюбивая тема 32099
  3. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 6001
  4. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 5984
  5. Стены помнят. Пока помнят… 3751
  6. ​Сургутян предупредили об изменении расписания и схем движения нескольких автобусов 3298
  7. ​Югорским пенсионерам выплатят по тысяче рублей 3204
  8. Сургутяне наблюдали красивое северное сияние в черте города 2887
  9. ​Закон и мифотворчество 2687
  10. «Югра – это место силы. Здесь я питаюсь той магией природы, атмосферы и людей, которые меня окружают. Север – он родной. Безумно близкий» 2569

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика