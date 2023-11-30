В Югре на водителя-мигранта без прав завели уголовное дело за попытку откупиться

В Нижневартовске в отношении водителя-мигранта возбудили уголовное дело за попытку дать взятку полицейским. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Накануне госавтоинспекторы остановили автомобиль Opel, которым управлял 34-летний гражданин иностранного государства. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет прав, а машина не зарегистрирована.

«В ходе составления административных протоколов за указанные правонарушения, мигрант положил денежные средства в сумме 15000 руб. в карман водительского сиденья», - отметили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

Помимо уголовного дела водителя-мигранта привлекли к ответственности за нарушение законодательства РФ в части обеспечения режима пребывания. Если он совершит повторное нарушение миграционного законодательства в течение года, разрешительные документы аннулируют.