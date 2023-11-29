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​В Югре проходит юбилейный форум, посвященный финансовой грамотности

В Сургуте проходит форум «Финансовая грамотность для всех»

​В Югре проходит юбилейный форум, посвященный финансовой грамотности
Фото pixabay.com

С 28 по 29 ноября 2023 года на базе Сургутского государственного университета проходит V юбилейный региональный форум «Финансовая грамотность для всех». Организатором мероприятия выступает правительство региона.

Форум ориентирован на укрепление связей между представителями государственных и муниципальных органов власти, финансового сектора, а также научных и образовательных учреждений. Цель мероприятия – обмен опытом и разработка новых решений для повышения финансовой грамотности различных групп населения.

Мероприятие проводится в контексте стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы и региональной программы Югры на 2022-2030 годы. Участие принимают делегации из различных регионов России, включая Москву, Курск, Пермь, Тюмень, Екатеринбург, Липецк, Орел и другие.

На форуме рассматриваются вопросы, связанные с инфраструктурным развитием регионов для повышения финансовой грамотности россиян, защитой населения от финансового мошенничества, а также способами формирования финансовой культуры среди различных категорий населения.

Участников ждет насыщенная деловая программа, включающая выставки, тематические секции, коммуникативные и дискуссионные площадки, круглые столы, а также интерактивные мероприятия, такие как квизы, экономические игры и баттлы по финансовой грамотности.


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Сегодня в 20:10, просмотров: 157, комментариев: 0
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