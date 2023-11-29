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​Бюджет Югры-2024 позволит исполнить все социальные обязательства и направить ресурсы на развитие

В Югре утвержден бюджет на ближайшую трехлетку

​Бюджет Югры-2024 позволит исполнить все социальные обязательства и направить ресурсы на развитие
Фото admhmao.ru

Дума Югры утвердила бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, внесенный правительством автономного округа. Главная особенность ключевого финансового документа, по которому Югра будет жить ближайшие три года – исполнение социальных обязательств, взятых региональной властью, и выделение ресурсов на развитие. И все это – несмотря на беспрецедентное санкционное давление. «Возможности бюджета сконцентрированы на обеспечении выполнения социальных обязательств, решения задач в области экономики, развития региона, – прокомментировала губернатор Наталья Комарова. – Социальная направленность расходной части бюджета обеспечивается расходами на деятельность социальной сферы. Здесь приоритеты – поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции и членов их семей».

Итак, в 2024 году доходы бюджета Югры составят 339,8 млрд рублей, расходы – 376,8 млрд рублей. То есть дефицит – 37 млрд рублей, но это, несмотря на внушительность суммы, не проблема – резервы и источники покрытия этих расходов есть, к тому же по ходу года доходная часть обычно оказывается выше запланированного, что позволяет эффективно работать с дефицитной частью. Рост доходов заложен и в плановом периоде – в 2026 году доходы ожидаются на уровне 347,3 млрд рублей.

Главная проблема в этой части – беспрецедентные санкции, введенные против России в целом и ее нефтегазового сектора в частности. Последний все еще является ключевым источником средств для казны Югры. Но авторы бюджета подчеркивают – экономике региона удалось перестроиться и адаптироваться к внешним вызовам, в итоге правительство и дума округа приняли главный финансовый документ в интересах всех югорчан.

Это отражается в направлениях расходов. На социальную сферу, куда входят здравоохранение, образование, социальная политика, культура, спорт, в 2024 году будет направлено 263,6 млрд рублей, то есть более 70 процентов всей расходной части. Ее основные «столпы» – образование (112,4 млрд рублей), социальная политика (75,6 млрд рублей), здравоохранение (62,6 млрд рублей). Если суммировать все статьи, включающие адресную помощь югорчанам, то получится 188,4 млрд рублей. Получателями этой поддержки станут около 450 тысяч югорчан. Конкретно на помощь семьям с детьми заложено 26,2 млрд рублей.

«Несмотря на давление, которое на страну пытаются оказать, на все внешние вызовы, он составлен с учетом принимаемых мер экономической политики и, самое главное, – сохраняет свою социальную направленность. Например, в 2024 году на эти цели будет направлено 68% бюджета автономного округа, а уже в 2026 уже 72%», – отметил председатель думы Югры Борис Хохряков.

Региональный бюджет также продолжит финансировать множество важных проектов, которые создают огромные перспективы для региона. Среди них – второй мост через Обь в районе Сургута, инновационный научно-технологический центр «Юнити Парк» в экономической столице округа, и многое другое. Например, в 2024 году окружное правительство на 3,3 млрд рублей субсидирует строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных дорог, о чем жители просили во время встреч с губернатором и представителями Команды Югры.

«Серьезное финансирование в бюджете предусмотрено на исполнение наказов избирателей через народную программу партии «Единая Россия», через Карту развития Югры, – подчеркнул Борис Хохряков. – На эти средства будут завершены такие объекты как строительство набережной в городе Нижневартовске, общеобразовательной школы на 300 учеников в Приобье, музыкальной школы на 400 мест в Когалыме и больницы, нового стационара в Урае на 120 койко-мест. Уверен, что такой взвешенный подход по формированию основного финансового документа позволит всем нам качественно и в установленные сроки выполнить все обязательства, которые взяты на себя Командой Югры, органами власти региона и депутатским корпусом».

«Снос аварийного, ветхого жилья – эта программа по-прежнему остается в приоритете. И, конечно, уменьшение очереди на социальное жилье – на это тоже выделяются деньги, – добавила зампредседателя думы Югры Наталья Западнова. – Кроме того, бюджет несет обязательства и за детей-сирот, выделение им жилья – это тоже задача, которая находится в приоритете. Но стройки – это не только жилье. Это, прежде всего, социальные учреждения. Это объекты из Карты развития Югры – объекты здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта и так далее».

Напомним, что традиционно на следующий день после принятия бюджета происходит внеочередное заседание думы округа, на котором губернатор выступает с отчетом о работе правительства, инвестиционным посланием и обращением к депутатам и югорчанам. Завтра, 30 ноября Наталья Комарова в прямом эфире телевидения и соцсетей озвучит обращение и, в том числе, озвучит главную тему 2024 года в Югре.


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Сегодня в 19:21, просмотров: 104, комментариев: 0
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