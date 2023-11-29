День Югры состоялся на выставке «Россия» в московском ВДНХ

Большая международная выставка-форум «Россия», работающая на ВДНХ, – место масштабной самопрезентации всех регионов нашей страны. Для каждого субъекта федерации выделен собственный день для наиболее яркого представления своих достижений и планов. День Югры состоялся 23 ноября. Большое мероприятие открыла губернатор Наталья Комарова. Она рассказала о том, что Югра представляет собой сегодня и чего власти автономного округа вместе с бизнесом и жителями региона достигли за последние шесть лет.

Регион успешно реализует 12 национальных проектов и 25 региональных программ, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния жителей. Эти достижения стали возможны благодаря стабильной экономике, эффективной бюджетной политике и поддержке федерального правительства.

Ключевым драйвером экономики остается топливно-энергетический комплекс, который обеспечивает и благосостояние региона, и масштабные поступления в федеральный бюджет. Югра занимает первое место по добыче нефти в России. За историю освоения западно-сибирских недр нефтяники Югры извлекли 12 миллиардов тонн «черного золота», и вскоре ожидается добыча 13-го миллиарда.

«Важно то, что каждая 20-я тонна нефти, добываемая в мире – это нефть, которую добывают мои земляки. В России – 42-45 процентов от общей годовой добычи нефти, – рассказала Наталья Комарова. – Наша провинция добывает, в зависимости от года, договоренности с ОПЕК+ и так далее, пять-семь процентов от общемирового объема добычи. Это Югра. Действительно, все это руками, сердцем и интеллектом людей создавалось. В свое время советские ученые, геологи, прежде всего, определили, что именно здесь, в Западной Сибири, именно вот в этом месте - и газ, и нефть, которая вывела нашу страну в лидеры на мировом ТЭК-овском рынке».

В энергетическом направлении Югра находится вообще на первом месте в России с показателем выработки в 83 млрд кВт-ч за год – подобным объемом можно обеспечить 46 млн человек.

Помимо нефтегазовой отрасли, Югра активно развивает другие направления и сферы деятельности, диверсифицируя свою экономику. В регионе создаются индустриальные и технопарки, а также появилась первая особая экономическая зона «Нягань», которая только на первом этапе привлечет инвестиций на 25 млрд рублей.

При поддержке правительства и президента России в Югре реализуются масштабные проекты, закладывающие фундамент в будущее освоение Севера и Арктики. Речь и об инфраструктуре в чистом виде (второй мост через Обь в районе Сургута), и об точках концентрации человеческого интеллекта и передовых технологий – инновационный научно-технический центр «Юнити Парк». Там будет идти разработка новых инженерных решений и материалов для нужд северных территорий, проведение научных исследований в сфере медицины и геномного направления, и в целом обеспечиваться научный и технологический суверенитет России. ИНТЦ даст примерно 5,6 тысячи рабочих мест, в том числе 1,6 тысячи – высокотехнологичных.

«Президент посчитал проект перспективным. Мы взялись за дело. Уже подготовлена инженерная инфраструктура, началось строительство геномного центра, – подчеркнула Наталья Комарова. – Полагаю, до конца этого года или начала следующего появится инвестор, который займется стройкой. Команда ученых-генетиков уже создана, они работают на площадке Сургутского университета».

Власти Югры активно работают над созданием благоприятного инвестиционного климата. Регион входит в топ-10 Национального рейтинга инвестклимата и предлагает бизнесу широкий спектр мер поддержки – например, компенсацию половины капитальных затрат в обмен обязательство уплатить налоги на сопоставимую сумму, механизм защиты и поощрения капиталовложений и так далее. Всего в Югре действуют 12 проектных режимов для инвесторов. За немногим более полутора лет заключены 16 новых концессий на 10 млрд рублей, а в целом в округе реализуется 45 проектов с государственно-частным партнерством на более чем 60 млрд рублей.

Эксперт площадки Анна Хрястунова, координатор Сообщества инклюзивного бизнеса из Вологодской области, отметила, что: «Тема инвестиций в человека и человеческий капитал сейчас актуальна, как никогда, и важно, что Ханты-Мансийский автономный округ – Югра поднимает эту проблематику, а на федеральном уровне это поддерживается. Для эффективности повышения качества жизни предложу две меры.

Во-первых, необходим проработанный инновационный подход в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, такой, как развитие предпринимательских инициатив среди людей с ограниченными возможностями. Сейчас по примерным подсчетам таких предпринимателей 500 тысяч. Нужно разрабатывать программы поддержки этой категории предпринимателей на региональном и государственном уровнях, это принесет экономическую пользу - люди будут содействовать трудоустройству таких же, как они, и увеличит процент социально активных людей с ограниченными возможностями здоровья, приносящих пользу и экономике, и обществу в целом.

Во-вторых, проблема доступности жилья для таких людей все еще в нашем веке стоит остро и актуально, для многих из них выход из дома просто невозможен - здесь предлагаю включить в программу «Доступная среда» обеспечение доступности жилья для людей с ограниченными возможностями с применением инновационных технологий «Умный дом», чтобы такие люди смогли жить максимально независимо, насколько это возможно, тиражируя лучшую практику Югры по решению данной задачи».

Особый приоритет Югры – креативные индустрии в целом и сектор IT в частности. В регионе уже действуют и продолжают открываться школы креативных индустрий, а Сургут стал четвертым городом в России, где появилась бесплатная передовая школа программирования от «Сбера» – «Школа 21». В Югре 99,99 процента жителей (включая многих представителей ханты и манси, живущих на стойбищах) имеют доступ к широкополосному интернету. Параллельно идет цифровизация управленческих процессов и системы госуслуг. А с приложением «Госуслуги Югры» жителям помогает разбираться собственная нейросеть Vika.

«Эти технологии – нейросети, мне кажется, были бы крайне полезны. Это направление, в котором можно двигаться и освобождать от принятия решений или обслуживания граждан чиновников, чтобы человеческий фактор поменьше влиял», – отметила Наталья Комарова.

Югра занимает третье место по медицине. В Сургуте работает Центр охраны материнства и детства, признанный лучшим в России. 17 специализированных медицинских центров позволяют заниматься профилактикой и лечением самых разных заболеваний – зачастую даже для сложных операций уже не требуется выезжать в Москву или другие страны. Более десяти лет Югра входит в топ-5 регионов с низкими показателями смертности от проблем с сердцем и сосудами.

В Югре на постоянной основе идет создание и усовершенствование социальной инфраструктуры, которая позволяет людям жить и планировать будущее себя и своих детей. Вкупе с высоким уровнем доходов, развитой системой социальной поддержки семей с детьми и богатым пространством для самореализации это позволяет Югре входить в топ-5 регионов России по качеству жизни. Югра – территория с четкими перспективами развития, территория возможностей и территория первых. «Родина, первоземля, центр России, регион-лидер, труженик – это Югра. Такой землей мы были, есть и будем для нашей великой страны – краем борцов и первооткрывателей, молодых и креативных людей, добровольцев», – сказала Наталья Комарова.