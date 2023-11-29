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В Сургутском районе выберут читателя года

Конкурс «Читатель года» пройдет в Сургутском районе в 11-й раз

В Сургутском районе выберут читателя года
Фото: ru.freepik.com

В Сургутском районе в 11-й раз пройдет конкурс «Читатель года». Заявки на участие в нем подали более 90 любителей книг, ставших лучшими в своих поселениях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В конкурсе пять номинаций. Жюри выбирает лучших читателей, активистов, помощников, самые читающие семьи и классы. В главной номинации «Читатель года» победит тот, кто прочел за год больше всего книг, в прошлом году главный чтец района одолел более 700 книг!», - говорится в сообщении.

Торжественное награждение состоится 9 декабря в 12:00 в Центре цифровых компетенций (Барсово, ул. Мостостроителей дом 3). Победителей наградят дипломами и ценными подарками. Гости церемонии увидят танцевальные, вокальные и зрелищные шоу-номера.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 143, комментариев: 0
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