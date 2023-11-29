ДТП с двумя большегрузами произошло в Нефтеюганском районе ХМАО

ДТП с участием двух большегрузов произошло в Нефтеюганском районе накануне, 28 ноября. Авария случилась на 623 км дороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 42-летний водитель «КамАЗа» в ходе движения допустил отсоединение прицепа. После этого прицеп столкнулся с «КамАЗом», который двигался во встречном направлении.

«В результате происшествия пострадал 54-летний водитель второго “КамАЗа”», - уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 4 аварии с пострадавшими. Травмы получили 4 человека.