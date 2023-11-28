Сургут принял главный югорский «Хантатон» на 100 команд

В Сургуте завершился ежегодный окружной конкурс «Хакатон. Хантатон-2023», собравший сотни молодых разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов на главной базе айтишников города – в «Школе 21». На соревнования съехались 468 участников из разных муниципалитетов Югры, включая Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Югорск и Советский. В этом году были сформированы 105 команд – на 30 больше, чем в прошлом году.

«Рада приветствовать вас от имени администрации города и главы города Андрея Сергеевича Филатова на югорском Хакатоне. Для нас большая радость и честь, что мероприятие проходит в Сургуте, – обратилась к участникам заместитель главы города Анна Томазова. – Это возможность большему числу молодых людей, которые прошли школьные технопарки, кванториумы, IT-куб, и появившуюся нашу школу креативных индустрий, найти возможность проявить себя. Всем желаю действительно креативных идей, а главное, чтобы эти идеи нашли свои интересные решения и перешли уже в стартапы, которые точно повлияют на качество жизни, на изменение условий, благодаря вам, молодым и энергичным».

Участники хакатона были поделены на две категории – «Профи» (211 человек) и «Юниоры» (257 человек). Юниоры работали над проектами в течение трех дней и защитили их 25 ноября. Первое место среди них заняла команда «Untitled.ру» с участниками из Когалыма, Лангепаса и Ханты-Мансийска, их проект – «Чат-бот в Telegram для рабочих чатов с клиентами агентства». Второе и третье места достались командам «ISIP++» из Сургута и «Боевые хомячки и моржики» из Ханты-Мансийска соответственно.

В номинации «Профи», где участники работали над своими продуктами всего 24 часа, победу одержала команда «EDROSEMI» из Сургута с проектом «Место роста – цифровая платформа для развития возможностей специалистов IT-отрасли Югры». Команда «Знаем как выйти из vim» (также из Сургута) заняла второе место с проектом «Онлайн-система планирования отпусков работников исполнительных органов». Третье место с проектом «Место роста – цифровая платформа для развития возможностей специалистов IT-отрасли Югры» досталось команде «404 team» из Ханты-Мансийска.

«Направлено мероприятие на поиск талантов. За сутки ребята, которые заявились на участие, должны написать код из разных направлений, – рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развития и заместитель губернатора Югры Павел Ципорин. – Мы выдаем задания, они на эти задания за сутки пишут – это либо мобильные приложения, либо системы. Мы ищем таланты и хотим, чтобы эти таланты росли, чтобы создавались на базе их новые IT-компании. Вот те идеи, которые зародятся на Хакатоне, хочется, чтобы они были боевыми, рабочими системами и цифровыми сервисами».

В заключительном этапе конкурса, когда свои проекты презентовали «Профи», приняла участие Наталья Комарова. «Приятно встречаться с вами. Вы заряжаете, потому что глаза в глаза видишь умных, молодых, юных, энергия которых демонстрирует развитие и то, что на нас можно положиться, – отметила глава региона. – Очень важно, что наш Хакатон устроен таким образом, что на одной платформе встречаются и те, кто начинают первые шаги делать в этой области, и уже состоявшиеся зрелые команды, которые реализовали свои проекты. Хотите ли вы или не хотите, но по факту своих возможностей, вы уже лидеры, вы золотой запас, вы действующие, лучшие механизмы сообщества, технологии, которые еще и носят в себе люди. Поэтому успехов вам каждому и каждой команде и отдельно каждой из личностей. Гордимся вами и ждем отдачи».

При поддержке Администрации Сургута