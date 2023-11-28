Губернатор Югры проведет ежегодное обращение 30 ноября

30 ноября 2023 года в 11:00 состоится внеочередное заседание думы Югры, на котором губернатор Югры Наталья Комарова представит отчет о результатах деятельности правительства автономного округа за 2023 год, инвестиционное послание, обращение к жителям, депутатам и представителям общественности региона. Прямая трансляция выступления будет доступна в аккаунтах губернатора в социальных сетях и на сайте окружной телерадиокомпании «Югра».

Отчет губернатора Югры представляет собой стратегический документ, охватывающий экономику, социальную сферу и идеологию. При его подготовке глава региона опиралась на Команду Югры и жителей автономного округа. В 2023 году была активно использована прямая коммуникация с гражданами – фактически, отчет готовился в ходе рабочих визитов Натальи Комаровой во все 22 муниципалитета, где она общалась с руководством и местными активными жителями. За эти встречи она получила 674 вопроса от югорчан. Это позволило собрать обратную связь и включить популярные вопросы и предложения в обращение.

Югорчане также голосовали за лучшие проекты уходящего года и желаемые перспективы 2024 года в каждом из муниципалитетов, а еще сами предлагали темы года-2024. Все это войдет в структуру обращения Натальи Комаровой. Эксперты и политологи называют губернатора Югры одним из самых активных глав регионов, ориентированных на контакт с жителями и командную работу по достижению общих целей.