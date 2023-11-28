2 372 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за неделю

В 22 муниципалитетах ХМАО за неделю с 21 по 27 ноября выявили 2 372 новых случая коронавируса, сообщает пресс-служба окружного правительства. Как и прежде, большинство новых заболевших зарегистрировали в Сургуте - 753. На втором месте по количеству оказался Нижневартовск - 428. Замыкает тройку Ханты-Мансийск, где выявили 220 новых случаев заражения ковидом.

«На момент выявления у 2 372 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 - пневмония. Контакт установлен в 2 367 случаях», - отметили в пресс-службе правительства.

Вылечились от ковида за минувшую неделю 1 608 человек, за весь период пандемии – 273 381 югорчанин. Умерли за весь период 2 622 пациента.