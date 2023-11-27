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​В Ханты-Мансийске наградили югорчан за заслуги в сфере семьи и детства

Губернатор Югры наградила земляков за достойное воспитание детей

​В Ханты-Мансийске наградили югорчан за заслуги в сфере семьи и детства
Фото vk.com/shtabugra

На межрегиональном форуме «Десятилетие детства. Счастливая семья — счастливые дети», проходящем в Ханты-Мансийске, состоялась церемония награждения заслуженных семей Югры федеральными и окружными наградами. «22 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о том, что 2024 год в нашей стране — это Год семьи. Таким образом, идеи и инициативы наших участников войдут в основу мероприятий 2024 года семьи. Спасибо вам большое», – подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.

Среди награжденных – Сергей и Зинаида Агафоновы из Белоярского района, получившие медаль ордена «Родительская слава» за воспитание шестерых детей. Андрей и Елена Коневы из Ханты-Мансийска, воспитывающие пятерых детей, и Вячеслав и Светлана Кокоулины из Нягани, родители четверых детей, также удостоены этой же награды.

Медалями «Отцовская слава» и «Материнская слава» награждены Павел и Наталья Зотеевы из Ханты-Мансийска, активно занимающиеся с детьми плаванием и участвующие в спортивных соревнованиях.

Александр Охрименко из Нижневартовска, воспитывающий шестерых детей и активно участвующий в гуманитарных акциях, также получил медаль «Отцовская слава». Антон и Татьяна Мироновы из Нефтеюганского района, приобщающие детей к спорту и искусству, удостоены медалей «Отцовская слава» и «Материнская слава».

Кроме того, в рамках церемонии были награждены представители творческих профессий. Фидан Ахмедьянов, преподаватель и концертмейстер из Сургута, и Елена Григорьева, режиссер из Советского района, получили премию губернатора Югры за достижения в области культуры и искусства.

Запись церемонии награждения доступна в официальных социальных сетях губернатора Югры Натальи Комаровой.


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Сегодня в 21:24, просмотров: 115, комментариев: 0
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