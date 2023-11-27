Уголовное дело югорского экс-сотрудника ДПС о взятках ушло в суд

В Югре перед судом предстанет бывший начальник отделения надзора отдела ГИБДД ОМВД России по Кондинскому району. Он обвиняется в серии коррупционных преступлений (получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями), сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, с декабря 2019 года по март 2021-го обвиняемый получал от граждан взятки за неправомерное получение водительских удостоверений. Кроме того, при патрулировании территории Кондинского района полицейский брал от совершивших правонарушения водителей взятки и за это не привлекал их к ответственности. Несколько взяток обвиняемый получил совместно с бывшим подчиненным - инспектором ДПС.

Общая сумма взяток, полученных экс-полицейским за несколько лет, превысила 1 млн рублей.