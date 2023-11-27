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Экс-сотрудника ДПС осудят за взятки в ХМАО

Уголовное дело югорского экс-сотрудника ДПС о взятках ушло в суд

Экс-сотрудника ДПС осудят за взятки в ХМАО
Фото: pixabay

В Югре перед судом предстанет бывший начальник отделения надзора отдела ГИБДД ОМВД России по Кондинскому району. Он обвиняется в серии коррупционных преступлений (получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями), сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, с декабря 2019 года по март 2021-го обвиняемый получал от граждан взятки за неправомерное получение водительских удостоверений. Кроме того, при патрулировании территории Кондинского района полицейский брал от совершивших правонарушения водителей взятки и за это не привлекал их к ответственности. Несколько взяток обвиняемый получил совместно с бывшим подчиненным - инспектором ДПС.

Общая сумма взяток, полученных экс-полицейским за несколько лет, превысила 1 млн рублей.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 121, комментариев: 0
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