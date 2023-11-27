Югорчане могут исполнить новогодние желания детей

Жители ХМАО могут принять участие во всероссийской акции «Елка желаний». Ее цель - подарить ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В акции предусмотрено три вида категорий желаний — материальные (развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду и наряды); нематериальные (роль «я хочу стать ...», поездка «я хочу побывать...», цель «я мечтаю...»; встреча «я мечтаю встретиться с...»); подарок-сюрприз (исполнитель самостоятельно выбирает подарок для мечтателя)», - сказано в сообщении.

Акция проводится для детей с инвалидностью или ОВЗ, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей из семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Заявки на участие в акции собираются с 5 по 20 декабря. Необходимо зайти на сайт акции елкажеланий.рф, выбрать понравившуюся заявку, зарегистрироваться и исполнить желание до 28 февраля 2024 года. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте акции.