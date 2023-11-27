Почти 11 тысяч студентов примут на бюджетные места в вузы и ссузы Югры в 2024 году

Более 10,8 тысячи студентов примут на бюджетные места в высшие и средне-специальные учебные заведения Югры в 2024 году. Это на 600 мест больше, чем в 2023 году, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

«Количество бесплатных мест увеличено до 40% по педагогическим специальностям, до 70% по направлению «Лечебное дело», по «Педиатрии» — до 75%, по программам ординатуры «Клиническая медицина» — до 85%», - сказано в сообщении.

Уточняется, что квоты целевого приема сформированы на основе потребностей реального сектора экономики.