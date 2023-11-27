Первый автозимник в Югре появится в Ханты-Мансийском районе

Первый в этом сезоне автозимник в Югре появится в Ханты-Мансийском районе. Его введут в эксплуатацию 1 декабря, общественная приемка планируется на 30 ноября, сообщает телеграм-канал окружного управления автодорог.

«13 км автомобильной дороги Ханты-Мансийск – Талинка – Белогорье планируют ввести в эксплуатацию 01.12.2023. Необходимые знаки установлены», - говорится в сообщении.

Также в декабре планируют ввести в эксплуатацию четыре автозимника и пять переправ в Нижневартовском районе. В Сургутском районе к концу года откроют одну переправу и четыре автозимника. В Ханты-Мансийском районе специалисты обещают запустить 15 зимников и 10 переправ. В Кондинском районе 25 декабря могут открыть семь переправ и девять зимников, а в Октябрьском районе - 10 автозимников и 12 переправ. В Белоярском районе в этом сезоне введут в эксплуатацию один зимник и одну переправу, а в Березовском районе - 14 автозимников и 18 переправ.

Уточняется, что сроки готовности автозимников во многом зависят от погодных условий. По контракту срок ввода в эксплуатацию должен состояться не позднее 25 декабря.