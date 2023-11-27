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В ХМАО отец перепутал краны с водой и окатил своего ребенка кипятком

Югорчанин нечаянно облил кипятком свою дочь: у ребенка обожжено 84% тела

В ХМАО отец перепутал краны с водой и окатил своего ребенка кипятком
Фото: ru.freepik.com

В Югре отец нечаянно окатил свою дочь кипятком. Ребенка госпитализировали в ожоговый центр Сургута – у него обожжено 84% тела. Об этом пишет Ural Mash.

По информации издания, мужчина впервые отправился в баню с девочкой – до этого водили мать и бабушка. Югорчанин перепутал краны и вместо холодной воды набрал кипятка. Горячей водой он окатил ребенка.

Состояние девочки оценивают как тяжелое, она подключена к ИВЛ. Врачи пока не планируют делать пересадку кожи и надеются на самостоятельное восстановление организма.


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Сегодня в 13:14, просмотров: 156, комментариев: 0
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