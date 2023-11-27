К октябрю 2023 года в ХМАО зафиксировано 585 новых ВИЧ-инфицированных

16 700 югорчан заражены ВИЧ. При этом число летальных исходов от вируса снизилось. Об этом сообщают врачи сургутского кожно-венерологического диспансера.

«На конец октября зарегистрировано 585 новых случаев ВИЧ-инфекции. С 2019 года по округу наблюдается снижение впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции. В связи с увеличением пациентов, получающих антиретровирусную терапию, снижаются показатели смертности и летальности от ВИЧ-инфекции», – комментируют специалисты.

Доктора обращают внимание, что заразиться ВИЧ можно независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка или принадлежности к какой-либо социальной группе. При этом инфицированные наиболее заразны в первые три месяца заболевания, однако многие узнают о своем статусе на поздних стадиях.