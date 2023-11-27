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Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на загородной трассе ХМАО

​ДТП с четырьмя пострадавшими произошло на загородной трассе в Югре

Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на загородной трассе ХМАО
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

На загородной трассе ХМАО в воскресенье, 26 ноября, произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Авария случилась в дневное время на 156 км дороги Сургут-Нижневартовск в Нижневартовском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 37-летний водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi.

«В результате автоаварии оба водителя, два пассажира Mitsubishi, в том числе 3-летний мальчик, получили травмы», - уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие выходные в ХМАО произошло 2 аварии с пострадавшими. Травмы получили пять человек.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 111, комментариев: 0
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