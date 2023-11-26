Посвященный поддержке семей форум стартовал в ХМАО

В ХМАО начался межрегиональный форум «Десятилетие детства. Счастливая семья ‒ счастливые дети». Специалисты обсудят актуальные вопросы по поддержке семей с детьми, матерей-одиночек и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

«Предусмотрено проведение мастер-классов для родителей, учителей и воспитателей детских садов, круглых столов, тематических сессий. Участники обменяются опытом и эффективными практиками по решению кризисных ситуаций, формированию здоровых отношений в семье, профилактике разводов и реализации демографической политики», - говорится в сообщении.

В форуме участвуют свыше тысячи специалистов из 19 регионов страны очно и 2 500 — онлайн. Это специалисты социальной сферы, здравоохранения, сотрудники профильных департаментов, психологи, педагоги, более 10 федеральных и международных экспертов.

Старт форуму дала губернатор Югры Наталья Комарова. На церемонии открытия она вручила награды «Родительская слава», «Отцовская слава» и «Материнская слава» многодетным родителям, посвятившим себя воспитанию детей.