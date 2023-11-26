В Ханты-Мансийске завершился Югорский экономический форум

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420494"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024523"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=QiyBFogd2T6tS1zOVgx33iOPYufH4ymeSaKsK51Kny01DtSh1+uWQwRHsmKBUkRD9OVLMldUXIogZb+BYeSu3Jg5EsvSwlb77aF2uIOHJA4tjbsXI1Ouyk59C0ueX7lD"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=QiyBFogd2T6tS1zOVgx33iOPYufH4ymeSaKsK51Kny01DtSh1+uWQwRHsmKBUkRD9OVLMldUXIogZb+BYeSu3Jg5EsvSwlb77aF2uIOHJA4tjbsXI1Ouyk59C0ueX7lD"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "129"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(58) "Загородная недвижимость (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f38e857da0d321209a2fda867eba6243.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:01:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "129"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420631"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024488"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=eAl9awtrIWETeEy3pV+H8qxyXVbgy3j5ThecTqJTaaqT2C6r3JLJtyAgi7dhgSu0AccUCy+Mmc/z27z3exumBgEmoRta774iShUy5UhqIU36zJt1R2Xuebs9gNb4C4S8"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=eAl9awtrIWETeEy3pV+H8qxyXVbgy3j5ThecTqJTaaqT2C6r3JLJtyAgi7dhgSu0AccUCy+Mmc/z27z3exumBgEmoRta774iShUy5UhqIU36zJt1R2Xuebs9gNb4C4S8"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "130"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(56) "Загородная недвижимость (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e25ca7a121275f6941fec60b1a637f49.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:03:51"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:08"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "130"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420494"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024523"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=QiyBFogd2T6tS1zOVgx33iOPYufH4ymeSaKsK51Kny01DtSh1+uWQwRHsmKBUkRD9OVLMldUXIogZb+BYeSu3Jg5EsvSwlb77aF2uIOHJA4tjbsXI1Ouyk59C0ueX7lD"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=QiyBFogd2T6tS1zOVgx33iOPYufH4ymeSaKsK51Kny01DtSh1+uWQwRHsmKBUkRD9OVLMldUXIogZb+BYeSu3Jg5EsvSwlb77aF2uIOHJA4tjbsXI1Ouyk59C0ueX7lD"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "129"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(58) "Загородная недвижимость (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f38e857da0d321209a2fda867eba6243.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:01:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "129"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420631"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024488"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=eAl9awtrIWETeEy3pV+H8qxyXVbgy3j5ThecTqJTaaqT2C6r3JLJtyAgi7dhgSu0AccUCy+Mmc/z27z3exumBgEmoRta774iShUy5UhqIU36zJt1R2Xuebs9gNb4C4S8"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=eAl9awtrIWETeEy3pV+H8qxyXVbgy3j5ThecTqJTaaqT2C6r3JLJtyAgi7dhgSu0AccUCy+Mmc/z27z3exumBgEmoRta774iShUy5UhqIU36zJt1R2Xuebs9gNb4C4S8"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "130"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(56) "Загородная недвижимость (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e25ca7a121275f6941fec60b1a637f49.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:03:51"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:08"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "130"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ реклама на siapress.ru
erid: 2SDnjdkGKJQ
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  88,8133   EUR  96,9187  

Новости

Больше новостей
Реально ли заменить чиновников искусственным интеллектом?
Комментировать
0
Больше опросов

​Клиентоцентричность, экологичность, судьба социального бизнеса и инвестиции на 6 миллиардов – итоги Югорского экономического форума

В Ханты-Мансийске завершился Югорский экономический форум

​Клиентоцентричность, экологичность, судьба социального бизнеса и инвестиции на 6 миллиардов – итоги Югорского экономического форума
Фото ugra-tv.ru

В Ханты-Мансийске прошло очередное крупное мероприятие федерального масштаба – Югорский экономический форум. В нем приняли участие десятки представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, включая министра экономического развития России Максима Решетникова, полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, губернатора Югры Наталью Комарову, председателя комиссии по энергетике Госдумы Павла Завального и других. Первым событием форума стало пленарное заседание на тему «Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность».

«В этом году одной из центральных тем повестки стал переход к экономике предложения. Сегодня и на перспективу – это задача номер один, которую поставил перед нами президент страны. Решить ее можно только сообща: усилиями федерального правительства, регионов и, конечно, бизнеса», – отметил Максим Решетников. Он также отметил роль частных инвестиций в этом процессе и важность создания стабильных условий для инвесторов. Министр также выделил использование широкого спектра инструментов правительства РФ для поддержки регионов, включая особые экономические зоны и инфраструктурные кредиты.

«В конечном итоге, все эти инструменты и инициативывместе с использованием федеральных возможностейформируют и определяют ту динамику, которую регион показывает уже второй год подряд. Югра наращивает инвестиции опережающими темпами – порядка 10 процентов ежегодно. И, как следствие, порядка 40 процентов всех инвестиций на Урале у нас приходится именно на Ханты-Мансийский автономный округ», – обратил внимание Максим Решетников.

Владимир Якушев отметил, что несмотря на санкционное давление, регионы УрФО адаптировались к новым реалиям и показывают экономический рост. «Однако для достижения нужных темпов развития нам потребуется преодолеть ряд ограничений: дефицит кадров, удержание цели по величине инфляции и наращиванию объема инвестиций, значительное повышение производительности труда, в том числе структурная перестройка сектора МСП, снятие инфраструктурных ограничений. Все эти вызовы так или иначе затрагивают тему форума», – высказался полпред президента.

Наталья Комарова поделилась опытом Югры в развитии экономики предложения. Она упомянула создание в регионе индустриальных и промышленных парков, а также особой экономической зоны «Нягань» и инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК». «Такие решения, в том числе, позволят региону перейти на следующий уровень развития, отвечая на запрос экономики предложения», – подчеркнула глава Югры.

Она также упомянула о современной транспортной и логистической инфраструктуре, которая важная для успешных инвестиций. «Если говорить о Северном широтном коридоре, то его важная часть – второй мостовой переход через Обь в районе Сургута. Он имеет национальное значение, создаем его с опережением сроков», – отметила Наталья Комарова.

Среди других вопросов, которые обсуждались на Югорском экономическом форуме, в частности, были экологические аспекты производства. «Регион у нас промышленный, более 50 процентов промышленного освоения. Это месторождения, лицензионные участки, где у нас идет активная разработка нефтяниками, добывается нефть, – рассказал первый замгубернатора Югры Алексей Забозлаев.Назову буквально несколько цифр. В регионе пробурено 140 тысяч действующих скважин. Более 120 тысяч километров трубопроводной системы. Чтобы понять, что это такое – да примерно длина трех экваторов. Поэтому мы не можем не заниматься экологией. Мы должны относиться к этому очень ответственно».

Участники рабочей группы Госсовета РФ по вопросам социального предпринимательства обсудили законодательные изменения, которые требуются в этой сфере. Среди них – корректировка критериев, по которым бизнес считается социальным, а также налоговые льготы и преференции. Все это будет направлено в качестве инициатив в Госдуму.

На полях экономического форума было подписано важное соглашение между правительством региона и одним из крупнейших маркетплейсов России «Вайлдберриз». Документом предполагается, в частности, продвижение товаров из Югры на электронной торговой площадке, а также строительство транспортно-логистического комплекса в Сургутском районе. Его площадь составит 105 тысяч квадратных метров, объем инвестиций – около 6 млрд рублей, регион при этом получит 5 тысяч новых рабочих мест со всеми сопутствующими налоговыми поступлениями.

«Потенциал у Югры огромный, это мы видим по нашим показателям – рост региональных поставщиков в полтора раза выше, чем в среднем по стране. Новый транспортный логистический складской комплекс для нас станет форпостом, который будет работать на всю территорию северного пояса», – отметила гендиректор и основатель «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:28, просмотров: 103, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=RRi17D1tSL7SutFqMtW68KkvRzgUo5hid8Zv/TruxAjhyLyG4Hj9ek1sv6cU1Gv+dpHSUcr4mKoON2+WKDkN4w1e8zBIkKLJD1d2P45iHmYJzrv3Kb66XFwniqo2XwxrHLadJv1JzQm5/pViBDMA8A=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=RRi17D1tSL7SutFqMtW68KkvRzgUo5hid8Zv/TruxAjhyLyG4Hj9ek1sv6cU1Gv+dpHSUcr4mKoON2+WKDkN4w1e8zBIkKLJD1d2P45iHmYJzrv3Kb66XFwniqo2XwxrHLadJv1JzQm5/pViBDMA8A=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=RRi17D1tSL7SutFqMtW68KkvRzgUo5hid8Zv/TruxAjhyLyG4Hj9ek1sv6cU1Gv+dpHSUcr4mKoON2+WKDkN4w1e8zBIkKLJD1d2P45iHmYJzrv3Kb66XFwniqo2XwxrHLadJv1JzQm5/pViBDMA8A=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=RRi17D1tSL7SutFqMtW68KkvRzgUo5hid8Zv/TruxAjhyLyG4Hj9ek1sv6cU1Gv+dpHSUcr4mKoON2+WKDkN4w1e8zBIkKLJD1d2P45iHmYJzrv3Kb66XFwniqo2XwxrHLadJv1JzQm5/pViBDMA8A=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=RRi17D1tSL7SutFqMtW68KkvRzgUo5hid8Zv/TruxAjhyLyG4Hj9ek1sv6cU1Gv+dpHSUcr4mKoON2+WKDkN4w1e8zBIkKLJD1d2P45iHmYJzrv3Kb66XFwniqo2XwxrHLadJv1JzQm5/pViBDMA8A=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=RRi17D1tSL7SutFqMtW68KkvRzgUo5hid8Zv/TruxAjhyLyG4Hj9ek1sv6cU1Gv+dpHSUcr4mKoON2+WKDkN4w1e8zBIkKLJD1d2P45iHmYJzrv3Kb66XFwniqo2XwxrHLadJv1JzQm5/pViBDMA8A=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
erid: 2SDnjcaLLVN
ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN реклама на siapress.ru
erid: 2SDnjcaLLVN
ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Пыть-Яхе братья украли 30 мешков орехов и продали их в Нефтеюганске 670
  2. ​В Сургуте запустят движение по новому участку улицы Усольцева 335
  3. В Сургуте с начала года родились почти 5 тысяч детей 286
  4. ​В Югре разыскивают девочек-подростков 270
  5. ​В Сургутском районе убрали свыше тысячи тонн мусора 260
  6. Два города ХМАО стали самыми популярными для покупки квартиры 250
  7. ​Одноэтажный Сургут 233
  8. ​Клиентоцентричность, экологичность, судьба социального бизнеса и инвестиции на 6 миллиардов – итоги Югорского экономического форума 103
  1. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 1790
  2. ​В третьем квартале рост ВВП в России оказался выше, чем в США. Но радоваться рано 1766
  3. ​Вертикаль 1733
  4. ​Не хочу детей, хочу апероль! 1579
  5. ​В День Югры на выставке «Россия» в Москве выступит «Дискотека Авария» 1530
  6. ​В Югре обсудили многополярность мира и участие волонтеров в международных проектах 1460
  7. ​А вот в Иркутске… 1428
  8. В Сургуте к концу 2024 года завершат строительство нового здания скорой помощи 1382
  9. ​На День Югры в московском ВДНХ приехали молодые таланты из автономного округа. Рассказываем о них 1376
  10. ​Сбер поделился опытом ESG-трансформации и представил передовые сервисы на Югорском экономическом форуме 1268
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 32079
  2. Нечеловеколюбивая тема 31755
  3. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 5416
  4. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 5394
  5. ​Автобусной реформой недовольны. Сургутяне определились с отношением к новшествам на дорогах города 3905
  6. «Мы хотим создать полноценное и большое комьюнити сургутских айтишников» 3499
  7. ​Всегда — Новый! 3470
  8. Стены помнят. Пока помнят… 3259
  9. ​Сургутян предупредили об изменении расписания и схем движения нескольких автобусов 2759
  10. Умер главный шутник сериала «Друзья» 2710

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика