В Ханты-Мансийске завершился Югорский экономический форум

В Ханты-Мансийске прошло очередное крупное мероприятие федерального масштаба – Югорский экономический форум. В нем приняли участие десятки представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, включая министра экономического развития России Максима Решетникова, полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, губернатора Югры Наталью Комарову, председателя комиссии по энергетике Госдумы Павла Завального и других. Первым событием форума стало пленарное заседание на тему «Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность».

«В этом году одной из центральных тем повестки стал переход к экономике предложения. Сегодня и на перспективу – это задача номер один, которую поставил перед нами президент страны. Решить ее можно только сообща: усилиями федерального правительства, регионов и, конечно, бизнеса», – отметил Максим Решетников. Он также отметил роль частных инвестиций в этом процессе и важность создания стабильных условий для инвесторов. Министр также выделил использование широкого спектра инструментов правительства РФ для поддержки регионов, включая особые экономические зоны и инфраструктурные кредиты.

«В конечном итоге, все эти инструменты и инициативывместе с использованием федеральных возможностейформируют и определяют ту динамику, которую регион показывает уже второй год подряд. Югра наращивает инвестиции опережающими темпами – порядка 10 процентов ежегодно. И, как следствие, порядка 40 процентов всех инвестиций на Урале у нас приходится именно на Ханты-Мансийский автономный округ», – обратил внимание Максим Решетников.

Владимир Якушев отметил, что несмотря на санкционное давление, регионы УрФО адаптировались к новым реалиям и показывают экономический рост. «Однако для достижения нужных темпов развития нам потребуется преодолеть ряд ограничений: дефицит кадров, удержание цели по величине инфляции и наращиванию объема инвестиций, значительное повышение производительности труда, в том числе структурная перестройка сектора МСП, снятие инфраструктурных ограничений. Все эти вызовы так или иначе затрагивают тему форума», – высказался полпред президента.

Наталья Комарова поделилась опытом Югры в развитии экономики предложения. Она упомянула создание в регионе индустриальных и промышленных парков, а также особой экономической зоны «Нягань» и инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК». «Такие решения, в том числе, позволят региону перейти на следующий уровень развития, отвечая на запрос экономики предложения», – подчеркнула глава Югры.

Она также упомянула о современной транспортной и логистической инфраструктуре, которая важная для успешных инвестиций. «Если говорить о Северном широтном коридоре, то его важная часть – второй мостовой переход через Обь в районе Сургута. Он имеет национальное значение, создаем его с опережением сроков», – отметила Наталья Комарова.

Среди других вопросов, которые обсуждались на Югорском экономическом форуме, в частности, были экологические аспекты производства. «Регион у нас промышленный, более 50 процентов промышленного освоения. Это месторождения, лицензионные участки, где у нас идет активная разработка нефтяниками, добывается нефть, – рассказал первый замгубернатора Югры Алексей Забозлаев. – Назову буквально несколько цифр. В регионе пробурено 140 тысяч действующих скважин. Более 120 тысяч километров трубопроводной системы. Чтобы понять, что это такое – да примерно длина трех экваторов. Поэтому мы не можем не заниматься экологией. Мы должны относиться к этому очень ответственно».

Участники рабочей группы Госсовета РФ по вопросам социального предпринимательства обсудили законодательные изменения, которые требуются в этой сфере. Среди них – корректировка критериев, по которым бизнес считается социальным, а также налоговые льготы и преференции. Все это будет направлено в качестве инициатив в Госдуму.

На полях экономического форума было подписано важное соглашение между правительством региона и одним из крупнейших маркетплейсов России «Вайлдберриз». Документом предполагается, в частности, продвижение товаров из Югры на электронной торговой площадке, а также строительство транспортно-логистического комплекса в Сургутском районе. Его площадь составит 105 тысяч квадратных метров, объем инвестиций – около 6 млрд рублей, регион при этом получит 5 тысяч новых рабочих мест со всеми сопутствующими налоговыми поступлениями.

«Потенциал у Югры огромный, это мы видим по нашим показателям – рост региональных поставщиков в полтора раза выше, чем в среднем по стране. Новый транспортный логистический складской комплекс для нас станет форпостом, который будет работать на всю территорию северного пояса», – отметила гендиректор и основатель «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук.