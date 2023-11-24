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​На День Югры в московском ВДНХ приехали молодые таланты из автономного округа. Рассказываем о них

Молодые таланты Югры принимают участие в выставке «Россия»

​На День Югры в московском ВДНХ приехали молодые таланты из автономного округа. Рассказываем о них
Фото t.me/komarova_ugra

На территории московского ВДНХ продолжается масштабная выставка-форум «Россия», на которой свои достижения демонстрирует вся страна. Отдельные дни в ходе выставки посвящены конкретным регионам, когда им предоставляется возможность максимально ярко презентовать себя. 23 ноября был назначен Днем Югры. Участие в нем приняла губернатор Наталья Комарова, а также молодые таланты автономного округа – победители олимпиад, научных конкурсов и конференций, авторы серьезных проектов и разработок.

Молодые дарования Югры представляют широкий спектр интересов: нефтегазовую отрасль, инжиниринг, ИТ-сферу, графический дизайн, медицину, театральное искусство, историю России и развитие познавательного туризма в родном регионе, медиатехнологии и журналистику. Они продолжают традиции предыдущих поколений югорчан, внося вклад в развитие страны. Представим некоторых из участников молодежного талантливого «десанта» от Югры на ВДНХ.

Аспирант СурГУ Наталья Таныкова разработала и запатентовала собственную технологию оценки содержания органического вещества в нефтематеринских породах. При помощи инфракрасного излучения молодой химик объединила методы пространственного микроскопического анализа и спектроскопическое изучение керна. Получившаяся разработка поможет оценивать потенциал месторождений нефти, что особенно актуально для Югры, где добывается 40 процентов российского «черного золота». Треть запасов автономного округа относятся к трудноизвлекаемым, так что новые технологии, которые позволяет их оценивать из добывать быстрее и дешевле, принесут огромную пользу региону.

В том же направлении развивается Сергей Макаревич – студент Лангепасского политехнического колледжа. Он получил диплом Iстепени всероссийской конференции «Проблемы разработки углеводородных и рудных полезных ископаемых» со своей научной работой, посвященной новому оборудованию на установках электроприводных центробежных насосов на Урьевском месторождении.

Глеб Равков из сургутской гимназии им. Ф. Салманова вошел в чисто лауреатов проекта «Ледокол знаний 2023» от компании «Росатом» и в награду получил возможность посетить Северный полюс. Юный сургутянин в числе 68 школьников в августе 2023 года отправились атомном ледоколе «50 лет Победы» из Мурманска к Северному полюсу, где могли позаниматься научной работой. Там же побывала победительница конкурса «Большая перемена» Кристина Гонцовская из той же гимназии им. Салманова.

Школьница из Белоярского Дарья Фокина уже строит базу для карьеры в массовой информации – она побеждала в региональных сменах по журналистике, вошла в число финалистов Национальной технической олимпиады по профилю «Научная медиажурналистика», а также победила в Российской компетентностной олимпиаде в составе сборной Югры.

Огромное внимание в автономном округе уделяется развитию цифровых и информационных технологий. Студент Нефтеюганского политехнического конкурса Эльнур Гулиев разработал мобильное приложение, которое принесло ему второе место в конкурсе «Профессионалы 2023». Такие молодые таланты пригодятся Югре. В перспективе в регионе должен быть открыт дата-центр для хранения информации различных государственных органов России.

Креативные индустрии (к которым относится и IT) – одно из приоритетных направлений развития Югры и ее экономики. В творческой сфере показала себя четверокурсница Югорского государственного университета Камилла Баимова. Она стала лауреатом театрального направления всероссийского фестиваля «Студенческая весна».

Стоит отметить, что поддержка молодежи и помощь в раскрытии всех ее талантов – один из ключевых пунктов политики правительства Югры и губернатора Натальи Комаровой. И участие молодых югорчан в Дне автономного округа на выставке «Россия» еще одно тому подтверждение.


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24 ноября в 14:41, просмотров: 1376, комментариев: 0
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