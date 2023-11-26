Сургутский район очистили от тысячи тонн мусора

В Сургутском районе в рамках экологической акции «Спасти и сохранить» убрали свыше тысячи тонн мусора. Об этом сообщил заместитель главы муниципалитета Константин Карпеткин на торжественной церемонии закрытия акции.

«С вашей помощью в этом году мы сделали большую работу, - обратился Карпеткин к волонтерам. - Убрали более 1000 тонн мусора. Высадили более 2, 5 тысяч новых деревьев, очистили наши реки от мусора. Только ваше участие, ваш труд помогает нам в такой нелегкой работе».

Отличников природоохранной деятельности наградили благодарственными письмами, дипломами и кубками.

Акция «Спасти и сохранить» стартовала в Сургутском районе 20 мая. Всего же с начала года в муниципалитете очистили 776,3 га территории, вывезли на полигоны более 9 тыс. м3 мусора, высадили свыше 4 тысяч деревьев и кустарников и 40 тысяч цветов.