Более 100 млн рублей получат югорчане для реализации своих проектов

Четвертый конкурс на грант губернатора Югры для физических лиц завершился, став рекордным как по количеству участников, так и по объему финансирования. В этом году конкурс привлек 689 участников, 478 проектов прошли на этап независимой экспертизы.

Новая платформа elkanko.ru, где впервые проводился конкурс, позволила югорчанам и макеевчанам подать заявки на грантовое финансирование по 18 направлениям, с максимальной суммой поддержки в 1 млн рублей. Внедренные инновации, включая автоматическое распознавание места жительства из паспорта, упростили регистрацию участников и членов общественного жюри.

Нефтеюганск, Ханты-Мансийск и Сургут стали самыми активными муниципалитетами в конкурсе. Особенно выделились проекты в области ЗОЖ, культуры и искусства, креативной деятельности. Проекты оценивались как региональными, так и федеральными экспертами.

Координационный совет по предоставлению грантов утвердил окончательный список победителей: 266 жителей из 21 муниципалитета автономного округа и города Макеевки (оттуда выиграли конкурс 24 человек). Всего на реализацию социально значимых проектов будет выделено более 107 млн рублей. Наибольшее число победителей определены в номинациях «Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт» – 46 (на общую сумму 18,3 млн руб.), «Культура и искусство» – 33 (12 млн), «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан» – 31 (11 млн).