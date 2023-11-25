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​Очередной конкурс на гранты губернатора Югры для физлиц собрал рекордное количество участников

Более 100 млн рублей получат югорчане для реализации своих проектов

​Очередной конкурс на гранты губернатора Югры для физлиц собрал рекордное количество участников
Фото pixabay.com

Четвертый конкурс на грант губернатора Югры для физических лиц завершился, став рекордным как по количеству участников, так и по объему финансирования. В этом году конкурс привлек 689 участников, 478 проектов прошли на этап независимой экспертизы.

Новая платформа elkanko.ru, где впервые проводился конкурс, позволила югорчанам и макеевчанам подать заявки на грантовое финансирование по 18 направлениям, с максимальной суммой поддержки в 1 млн рублей. Внедренные инновации, включая автоматическое распознавание места жительства из паспорта, упростили регистрацию участников и членов общественного жюри.

Нефтеюганск, Ханты-Мансийск и Сургут стали самыми активными муниципалитетами в конкурсе. Особенно выделились проекты в области ЗОЖ, культуры и искусства, креативной деятельности. Проекты оценивались как региональными, так и федеральными экспертами.

Координационный совет по предоставлению грантов утвердил окончательный список победителей: 266 жителей из 21 муниципалитета автономного округа и города Макеевки (оттуда выиграли конкурс 24 человек). Всего на реализацию социально значимых проектов будет выделено более 107 млн рублей. Наибольшее число победителей определены в номинациях «Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт» – 46 (на общую сумму 18,3 млн руб.), «Культура и искусство» – 33 (12 млн), «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан» – 31 (11 млн).


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Сегодня в 13:13, просмотров: 77, комментариев: 0
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