Югра приняла концепцию развития беспилотных транспортных систем

На прошедшем заседании правительства Югры, проведенном под председательством губернатора Натальи Комаровой, была одобрена Концепция развития беспилотных транспортных систем до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Данный стратегический документ, подготовленный окружным департаментом информационных технологий и цифрового развития, устанавливает ключевые направления и цели для интеграции беспилотных технологий в транспортную инфраструктуру региона.

«Концепция является отраслевым документом стратегического планирования, предполагающим развития отрасли беспилотных транспортных систем в целях создания инфраструктуры для использования беспилотных транспортных средств, функционирующих в наземном, надводном и подводном, воздушном пространстве, по мере принятия соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации и автономного округа», – отметил директор департамента информационных технологий и цифрового развития и заместитель губернатора Югры Павел Ципорин.

Среди ключевых задач концепции выделены разработка и внедрение беспилотных авиационных систем, создание поддерживающей цифровой инфраструктуры и кадровое обеспечение отрасли. Также планируется локализация производства беспилотных систем и их компонентов в регионе.

Наталья Комарова подчеркнула, что создание регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере беспилотных авиационных систем в Югре станет ключевым элементом этой стратегии. Центр будет создан в технопарке ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» в рамках федерального проекта «Развитие беспилотных авиационных систем» на период 2025-2027 годов.

Реализация Концепции будет способствовать достижению целей по цифровизации экономики и социальной сферы, а также увеличению инвестиций в отечественные ИТ-решения. Ханты-Мансийский автономный округ, по данным Министерства цифрового развития РФ, уже входит в тройку лидеров по уровню цифровой трансформации в 2023 году.