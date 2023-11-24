В Югре завершился первый этап общественного обсуждение темы предстоящего года

Завершился первый этап общественного обсуждения по выбору главной темы 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе. С 7 октября по 19 ноября 2023 года жители всех 22 муниципальных образований Югры активно участвовали в определении тематики будущего года, предложив более 2000 идей.

Среди наиболее популярных тем, выдвинутых жителями, выделяются: единство и сплоченность россиян, ответственное и гуманное отношение к животным, добро, мир, милосердие, семейные ценности.

Эти предложения прошли экспертную оценку и включены в итоговый рейтинг, доступный для голосования до 29 ноября на портале «Открытый регион – Югра». Результаты голосования будут объявлены губернатором Югры Натальей Комаровой в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства за 2023 год и инвестиционного послания.

Введение ежегодной тематики в регионе Югры является частью традиции, призванной акцентировать внимание общества на актуальных социальных вопросах. Так, 2023 год в Югре был посвящен взаимопомощи.