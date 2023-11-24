В Югорске при столкновении Honda и фуры погиб пассажир легковушки

В Югорске утром сегодня, 24 ноября, произошло ДТП с погибшим. Авария случилась на ул. Кольцевая. По данным региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель Honda не справился с управлением и столкнулся с фурой Man, движущейся во встречном направлении.

«В результате ДТП водитель Honda получил травмы, его 40-летний пассажир погиб», - отметили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД призвали водителей соблюдать безопасный скоростной режим, выполнять предписания дорожных знаков и исключить резкие маневры.