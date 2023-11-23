В Югре запрещена продажа энергетиков людям младше 18 лет

Всего одна баночка безалкогольного тонизирующего напитка способна вызвать в детском организме нервозность, тахикардию, повышенное артериальное давление и психомоторное возбуждение за счет внутренних ресурсов организма. Частое употребление напитка вызывает привыкание и способно выводить из организма необходимые ему минеральные соли, поскольку содержат кофеин, который является мочегонным средством.

В целях защиты и охраны здоровья детей в автономном округе запрещается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним (лицам, не достигшим возраста 18 лет), а такжепродажа таких напитков с использованием торговых автоматов, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении, распоряжении и (или) пользовании образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных организаций, в спортивных сооружениях, а также на расстоянии менее чем сто метров до территории, предназначенной для оказания образовательных услуг. Нарушение данного запрета влечет применение административной ответственности в виде штрафа в размере от 3000 до 100000 рублей.

Об административном правонарушении можно сообщить в Администрацию города Сургута посредством портала Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/10091/1.