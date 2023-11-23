В Югре осудят коммунальщика за попавшего в яму с кипятком ребенка

В Пыть-Яхе завершилось расследование уголовного дела о попавшем в яму с кипятком ребенке. Перед судом предстанет 39-летний начальник тепловых сетей «Управления городского хозяйства». Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, днем 12 сентября 8-летний мальчик направлялся в школу. Проходя по двору в микрорайоне «Пионерный», он упал в яму с горячей водой, которая образовалась в результате порыва теплосетей. Ребенок получил термические ожоги ног. Мальчик сумел самостоятельно выбраться из ямы, после чего его доставили в больницу.

«Причиной произошедшего явилось отсутствие запретительных и предупредительных ограждений на территории прорыва теплосети, содержание и техническую эксплуатацию которой осуществляет «Управление городского хозяйства». Начальник тепловых сетей предприятия не принял достаточных мер для своевременного предупреждения и локализации аварии, по устранению свободного доступа к месту прорыва, что повлекло причинение вреда здоровью ребенка», - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в суд направлен иск о взыскании морального вреда с виновного лица в пользу пострадавшего.