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В ХМАО «наградят» мэра за наибольшее количество жалоб на уборку снега

Активисты оценят уборку снега в югорских городах и поселках

В ХМАО «наградят» мэра за наибольшее количество жалоб на уборку снега
Фото: ru.freepik.com

В городах и поселках ХМАО предстоящей зимой вновь оценят уборку снега. За работой коммунальщиков будут следить члены Общероссийского народного фронта. Мэр территории, где будет больше всего жалоб на плохую уборку, получит специальную награду, сообщил «Вестнику» активист Евгений Печерица.

«Попробуем кого-то отметить, все еще только начинается», – сказал Печерица.

Аналогичный мониторинг «Снежный фронт» проходил прошлой зимой. Тогда на первом месте по количеству жалоб на уборку снега оказался Нижневартовск.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 120, комментариев: 0
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