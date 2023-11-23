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​Три новых пункта весогабаритного контроля установили в ХМАО

Три новых пункта весогабаритного контроля заработали на югорских трассах

​Три новых пункта весогабаритного контроля установили в ХМАО
Фото: телеграм-канал "Управление автодорог Югры"

В ХМАО установили три новых автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК). Они заработали в тестовом режиме на следующих региональных трассах: 6-м км дороги «Северный обход города Сургута», 87-м км дороги «Сургут – Лянтор» и 174-м км дороги «Сургут – Когалым – граница ХМАО». Об этом сообщает окружное управление автодорог в своем телеграм-канале.

«Работы велись с мая текущего года и были завершены в конце октября, согласно государственному контракту. В рамках реализации проекта по устройству АПВГК выполнена замена дорожного полотна, произведен монтаж П-образных опор и шкафов управления. Кроме того, установлены весогабаритные датчики в дорожном покрытии, определяющие общую массу, осевые нагрузки и габариты транспортного средства, а также информационное табло, метеостанция и система видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Первостепенная задача при организации пунктов весогабаритного контроля - снизить нагрузку на дорожное покрытие, которое портят перегруженные фуры и другие тяжелые машины

Сегодня на региональных и межмуниципальных дорогах Югры функционирует 20 автоматических пунктов. Они расположены таким образом, чтобы определять перегруз на всех основных направлениях, по которым идет перемещение грузов внутри автономного округа и в соседние регионы.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 70, комментариев: 0
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