Суда на воздушной подушке начали курсировать в Октябрьском районе ХМАО

В Октябрьском районе ХМАО запустили амфибийные суда на воздушной подушке. Они будут курсировать до открытия автозимников и ледовых переправ.

«На Оби и малых реках района образовался ледостав. Теперь перевозка пассажиров будет осуществляться амфибийными судами на воздушных подушках», - сообщили в пресс-службе районной администрации.

Также продолжает работу межмуниципальный рейс Ханты-Мансийск - Сергино - Ханты-Мансийск. Полеты выполняет компания «Ютэйр — Вертолетные услуги».

В начале ноября в ХМАО приступили к обустройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Всего в этом году планируется обустроить 2 461 км зимников, в том числе 23,5 км ледовых переправ.