В массовом ДТП в Нефтеюганском районе пострадали два человека

В Нефтеюганском районе ХМАО водитель фуры спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями, пострадали два человека. Авария случилась вечером накануне, 21 ноября, на 774 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. По данным региональной Госавтоинспекции, 27-летний водитель фуры Scania не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди Ssang Yong. После этого большегруз столкнулся с «Нивой», которую отбросило на «КамАЗ».

«В результате ДТП 30-летний водитель «Нивы» и его 33-летняя пассажирка получили травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 3 человека.